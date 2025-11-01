أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة الأولى تحت قيادة عبد الرؤوف عقب توليه المسؤولية رسمياً خلفاً للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة الغد العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

في خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايج.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.