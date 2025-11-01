ماذا قدم فيريرا مع الزمالك قبل رحيله عن الفريق؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن موقف السداسي المصاب بصفوفهم من اللحاق بمنافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري.

إصابات الأهلي قبل كأس السوبر المصري

ويعاني الأهلي خلال الفترة الجارية من غياب 6 لاعبين بصفوفه عن المشاركة مع الفريق وهم: إمام عاشور، حسين الشحات، محمد شريف، أحمد رضا، أشرف داري وكريم فؤاد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الأقرب للتواجد مع الأهلي بالفترة المقبلة هو أحمد رضا الذي ربما يعود للمشاركة بداية من مباراة المصري يوم غد الأحد ضمن منافسات الدوري.

وأشار المصدر إلى أن محمد شريف قد لا يتواجد بالمباراة الأولى للأهلي بكأس السوبر أمام سيراميكا كليوباترا وربما يلحق بالمباراة الثانية كما لم يحسم موقف زميله كريم فؤاد من المشاركة لذا سيرافق الثلاثي بعثة الأهلي التي ستغادر إلى الإمارات.

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على صعوبة مشاركة الثلاثي: حسين الشحات، أشرف داري وإمام عاشور مع الأهلي في كأس السوبر.

كأس السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي بمشاركة أندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس السوبر المصري

الأهلي سيستهل مشواره في كأس السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند الرابعة والربع عصر يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي ليلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يقام النهائي عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد فيما تسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع عند الثالثة إلا ربع عصر اليوم ذاته ولكن على ملعب آل نهيان.

اقرأ أيضًا:

"أكثر من نصف مليون جنيه" .. الأهلي يستقر على إعدام ديون لاعب الزمالك السابق

تحرك عاجل جديد من الزمالك تجاه يانيك فيريرا



