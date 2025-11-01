قرار من الأهلي قبل المشاركة في كأس السوبر المصري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن بند من بنود اجتماع مجلس الإدارة الذي تم التصديق عليه طبقًا لجدول أعمال الجمعية العمومية.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" طبقًا لجدول أعمال الجمعية العمومية فكان هناك بند التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024".

وأضاف المصدر:" من ضمن بنود محضر اجتماع مجلس الإدارة الموافقة علي المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بناءً على المذكرة الواردة من إدارة الشئون القانونية بشأن بعض المديونيات المستحقة لصالح النادي علي عدد من الجهات والهيئات وقد تكون مخصص ديون مكشوك في تحصيلها ونظرًا لمرور أكثر من 7 سنوات على تلك المديونيات فقد تقرر إعدام تلك المديونيات وإلغاء المخصص".

وتابع المصدر:"من ضمن تلك المديونيات مستحقات النادي لدي اللاعب أحمد دويدار ـ الذي سبق ومثّل نادي الزمالك ـ بعد أن رفض ردهم، وتضمنت مذكرة الإدارة المالية أنه في عام 2017 تم توقيع عقد مع اللاعب يتضمن مقدم وقدره 625 ألف جنيه وتم الصرف له ولكن بناء على وجهة نظر المدير الفني لفريق الكرة وقتها لم يتم إتمام الصفقة".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:" وتمت اتصالات عدة باللاعب ولكنه رفض رد المبلغ مؤكدًا أن الأهلي أضاع عليه فرصة انتقالات تلك الفترة لإغلاق القيد بالاتحاد المصري لمدة القدم".

