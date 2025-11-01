أول تعليق من محمود الخطيب بعد فوزه برئاسة مجلس إدارة الأهلي

ماذا قدم نور الدين بن زكري في آخر تجاربه التدريبية بعد اقترابه من الزمالك ؟

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفاعلة اليوم في رسم مستقبل الأهلي، واختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة الأهلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، قد أعلنت في وقت سابق فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأكد الخطيب خلال تصريحات صحفية له عقب فوزه بدورة انتخابية جديدة اليوم السبت، أن الجمعية العمومية كانت اليوم كعادتها نموذجًا يحتذى في الانتماء والحرص على مصلحة النادي، ومثالًا للوعي والمسؤولية والمشاركة الإيجابية في صناعة القرار.



وأشار الخطيب إلى أنه خلال شهر واحد فقط عقدت جمعيتين عموميتين داخل الأهلي، الأولى خاصة بتوافق لائحة النادي مع قانون الرياضة، والثانية الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ورغم ذلك حرص أعضاء النادي على التواجد والمشاركة الفاعلة التي تعكس حرصهم على المشاركة والاضطلاع بالدور التاريخي للجمعية العمومية للأهلي.



ووجه رئيس النادي الشكر لمجلس الإدارة في دورة ٢٠٢١-٢٠٢٥، مؤكدًا أن كل عضو أدى دوره بإخلاص وحرص شديد على خدمة الأهلي بدعم من الجمعية العمومية، كما خص بالشكر الأعضاء الذين لم تشملهم قائمته الانتخابية، وثمَّن تفهمهم لرؤية المرحلة المقبلة، رغم نجاحهم السابق، مؤكدًا أن الاختلاف في الرؤى لا يفسد وحدة الأهلي، وأن جميع أبناء النادي يجمعهم الإخلاص والانتماء.

واختتم الخطيب تصريحاته قائلاً: "سيبقى الأهلي قويًّا بمشاركة أبنائه المخلصين، وبحضور الجمعية العمومية لبناء مستقبل النادي".

اقرأ أيضًا:

"الخطيب حصل على 93%".. إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟



