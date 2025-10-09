مباريات الأمس
كتب : محمد عبد الهادي

كتب : محمد عبد الهادي

08:49 م 09/10/2025
وصلت مساء اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، قادمة من دولة المغرب بعد خوض الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح الفراعنة من تحقيق الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، وحسم التأهل رسميًا إلي مونديال 2026.

وعادت بعثة المنتخب المصري إلي القاهرة مساء الخميس، على متن طائرة خاصة، وسط استقبال حافل من مسؤولي الاتحاد المصري والجماهير المصرية التي تواجدت في المطار لاستقبال اللاعبين.

ورصدت الكاميرات لقطات خاصة من الاستقبال، حيث هتف الجمهور لعدد من اللاعبين، أبرزهم محمد صلاح وتريزيجيه ومروان عطية وزيزو.

كما رصدت اللقطات، تهاتف عددًا من الجماهير نحو محمد صلاح للحصول على توقيعه.

"بالأحضان وعلم مصر".. 7 صور من استقبال ابنة حسام حسن لوالدها بعد الصعود لمونديال 2026

علي معلول يظهر رفقة طبيب النادي الأهلي في القاهرة.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة منتخب مصر منتخب مصر مصر وجيبوتي كأس العالم

