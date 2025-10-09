مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب

"الأخيرة قبل كأس العرب".. موعد مباراة منتخب مصر الثاني المقبلة بعد ودية

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني الودية أمام نظيره المغربي ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض إذاعة مباراة مصر؛ لرغبته في إخفاء طريقة لعبه قبل المشاركة بكأس العرب وتطبيق بعض الجمل التكتيكية.

"بدون جمهور ولماذا التكتم؟".. صحيفة مغربية تنتقد عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني وبلادها

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام المغرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني ـ أحمد سامي ـ محمود حمدي الونش ـ كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة ـ مصطفي شلبي ـ مروان حمدي

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

