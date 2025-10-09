مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب

كتب : مصراوي

08:40 م 09/10/2025
    منتخب مصر الثاني (1)
    منتخب مصر الثاني (2)
    منتخب مصر الثاني (3)
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني الودية أمام نظيره المغربي ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض إذاعة مباراة مصر؛ لرغبته في إخفاء طريقة لعبه قبل المشاركة بكأس العرب وتطبيق بعض الجمل التكتيكية.

"بدون جمهور ولماذا التكتم؟".. صحيفة مغربية تنتقد عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني وبلادها

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام المغرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني ـ أحمد سامي ـ محمود حمدي الونش ـ كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة ـ مصطفي شلبي ـ مروان حمدي

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

"بالأحضان وعلم مصر".. 7 صور من استقبال ابنة حسام حسن لوالدها بعد الصعود لمونديال 2026

علي معلول يظهر رفقة طبيب النادي الأهلي في القاهرة.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني موعد مباراة منتخب مصر الثاني مصر والمغرب القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم مباراة منتخب مصر الثاني اليوم

