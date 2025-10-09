"الأخيرة قبل كأس العرب".. موعد مباراة منتخب مصر الثاني المقبلة بعد ودية

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خسر منتخب مصر الثاني بثنائية نظيفة وديًا على يد نظيره المغربي خلال المباراة التي جمعتهما عند الثامنة من مساء اليوم الخميس ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وغاب الحضور الجماهيري والإعلامي عن المباراة بقرار من الاتحاد المغربي لكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة المنتخب المغربي.

وكشف مصدر عن سبب عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني الودية أمام نظيره المغربي ضمن تحضيراتهما لمنافسات كأس العرب.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض إذاعة مباراة مصر؛ لرغبته في فرض السرية.

"بدون جمهور ولماذا التكتم؟".. صحيفة مغربية تنتقد عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني وبلادها

ماذا قالت الصحف المغربية عن مباراة منتخب مصر الثاني ؟

صحيفة "المنتخب" المغربية أبدت تعجبها من قرار طارق السكتيوي، حيث كتبت: "من الحتمي أن يكون من حق الجماهير المغربية متابعة ودياته، والأكثر من ذلك التعرف على أخباره".

وتابعت : "الحال أن التكتم الشديد على هذا المنتخب، وقد بلغ درجة متقدمة من التعتيم، والمتابعة مغلقة في وجه الجمهور وحتى في وجه الصحافة".

واختتمت: "الأكثر من هذا أن منصة المنتخبات الوطنية على إنستغرام تخلو خلوا كاملا من صور عن الحصص التدريبية للمنتخب الرديف".

بينما كتب موقع "لوسيت أنفو سبور" المغربي :" المدرجات ما زالت شبه فارغة، قبل أزيد من ساعة على انطلاق مباراة مصر والمغرب الودية.

وتابع: "يرتقب أن تقام المباراة في بين المنتخبين، في غياب الجماهير بالأعداد التي تم اعتيادها في مباريات المنتخب المغربي، بعدما كانت الأنصار في اللقاء الأخير بذات الملعب، حاضرة بقوة.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام المغرب

بدأ منتخب مصر تحت قيادة حلمي طولان مباراة المغرب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني ـ أحمد سامي ـ محمود حمدي الونش ـ كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة ـ مصطفي شلبي ـ مروان حمدي

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

موعد بطولة كأس العرب

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.