مصدر يفجر مفاجأة في أزمة تصريحات بنتايج عن الزمالك

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن مفاجأة في ملف أزمة تصريحات يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف القلعة البيضاء محمود بنتايج بسبب أزمة مستحقات موكله المالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، أن تصريحات وكيل بنتايج هي من أوجدت أزمة ولكن اللاعب لا يوجد لديه أي مشكلة مع النادي ويريد الاستمرار بخلاف من فُسِر لتصريحات وكيله.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن بنتايج أحد الأعمدة الأساسية بالفريق ويعملون خلال الفترة الجارية لتوفير مستحقاته.

وكان وكيل بنتايج أرسل إنذارًا رسميًا لنادي الزمالك بمهلة 10 أيام لسداد المستحقات المالية الخاصة بموكله قبل التقدم بشكوى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إحصائيات بنتايج مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

محمود بنتايج شارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا.

صاحب الـ 25 عامًا شارك إجمالاً مع الزمالك بـ 38 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

