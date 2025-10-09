مباريات الأمس
من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية

كتب : هند عواد

08:00 ص 09/10/2025
    الخطيب في زيارة حسن شحاتة .__1
    الخطيب يزور شحاتة_4
    محمود الخطيب في زيارة حسن شحاتة_6
    محمود الخطيب أثناء زيارة حسن شحاتة_5
    الخطيب في زيارة حسن شحاتة __2
    نجوم الزمالك في زيارة حسن شحاتة_7

كتبت-هند عواد

حرص نجوم كرة القدم المصرية، على زيارة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر حسن شحاتة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ووفقا لكريم حسن شحاتة، تعرض مدرب منتخب مصر السابق لأزمة صحية خلال الأيام الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية، بعد أسبوعين.

وزار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حسن شحاتة، في بداية أزمته الصحية.

ونشر خالد جلال مدرب الزمالك السابق، صورته مع حسن شحاتة رفقة أيمن يونس، محمود سعد، محمود الخواجة، ومحمد صلاح، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نجوم كرة القدم المصرية حسن شحاتة حالة حسن شحاتة الزمالك كريم حسن شحاتة محمود الخطيب

