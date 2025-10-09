من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية
كتب : هند عواد
حرص نجوم كرة القدم المصرية، على زيارة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر حسن شحاتة، بعد تعرضه لوعكة صحية.
ووفقا لكريم حسن شحاتة، تعرض مدرب منتخب مصر السابق لأزمة صحية خلال الأيام الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية، بعد أسبوعين.
وزار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حسن شحاتة، في بداية أزمته الصحية.
ونشر خالد جلال مدرب الزمالك السابق، صورته مع حسن شحاتة رفقة أيمن يونس، محمود سعد، محمود الخواجة، ومحمد صلاح، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".