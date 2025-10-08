"إجراء جديد الأسبوع المقبل".. آخر مستجدات إًصابة إمام عاشور

تحدث الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات إصابة اللاعب إمام عاشور، وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لفيروس A، مما أبعده عن المباريات في الفترة الأخيرة.

وقال جاب الله عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء: "حالة إمام عاشور لاعب الفريق، مستقرة وفي تحسن مستمر، ويتم متابعة التحاليل من وقت لآخر".

وتابع: " بداية من الأسبوع المقبل سيتم عمل تحاليل جديدة للاعب، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير، خاصة أن اللاعب ملتزم بالبرنامج العلاجي والغذائي من قبل الجهاز الطبي بالنادي".

واختتم: "بمجرد اكتمال شفاء اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل والتجهيز البدني للمشاركة في التدريبات".