أحمد العجوز لمصراوي: منتخب مصر يمتلك أكثر من فرصة للصعود لكأس العالم

"إجراء جديد الأسبوع المقبل".. آخر مستجدات إًصابة إمام عاشور

أكد أحمد العجوز نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن الفراعنة يمكنهم حسم التأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026، في مباراة اليوم أمام جيبوتي، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي المنتخب الوطني.

ويلاقي منتخب مصر اليوم الأربعاء منتخب جيبوتي، في تمام الساعة السابعة بالمغرب، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال العجوز في تصريحات خاصة لمصراوي: "المنتخب الوطني لديه العديد من الفرص لضمان التأهل بشكل رسمي، إلى كأس العالم 2026، لكن الجميع يرغب في حسم التأهل اليوم وعدم الانتظار إلى الجولة القادمة".

وأضاف: "مباراة اليوم، قد تضع بعض الضغوطات على لاعبي المنتخب، لكونها مباراة تأهل للبطولة الأكبر والأهم في كرة القدم وهى بطولة كأس العالم، لكن هناك فارق كبير بين إمكانيات لاعبي منتخب مصر ولاعبي جيبوتي، وهذه القدرات هى التي ستصنع الفارق في اللقاء".

وتابع: "لعب المباراة في المغرب يمنح المنتخب ميزة، في ظل الأجواء المتقاربة والمتشابهة بيننا وبين المغرب، ستكون استعدادا جيد أيضًا لبطولة أمم أفريقيا القادمة التي ستقام في المغرب أيضًا".

وعن الأقرب لقيادة هجوم الفراعنة في مباراة اليوم، قال: "حسام حسن هو صاحب القرار الأول والأخير، في اختيار اللاعب الذي سيقود هجوم الفراعنة أمام جيبوتي، خاصة وأنه يعد أكثر شخص لديه معرفة بحالة اللاعبين".

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أقرأ أيضًا:

5 معلومات عن ملعب مباراة مصر وجيبوتي

أرقام جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد