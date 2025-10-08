مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

أرقام جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد

كتب : هند عواد

05:03 م 08/10/2025
    جيس ثورب (1) (2)
    جيس ثورب (4)
    جيس ثورب (1)
    جيس ثورب (1) (1)

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الدنماركي جيس ثروب، لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة عامين ونصف، خلفا لعماد النحاس الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

من هو جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد؟

الدنماركي جيس ثروب صاحب الـ55 عاما، اعتزل كرة القدم عام 2007، واتجه بعدها إلى التدريب، إذ عمل كمدرب مساعد لنادي إسبجيرج، وفي 2011 أصبح مدربا للفريق.

وتولى جيس ثروب تدريب منتخب الدنماك تحت 20 و21 عاما، من 2013 حتى 2015، بعدها قاد ميتلاند الدنماركي.

وكانت آخر تجربة لمدرب الأهلي الجديد، في أوجسبوج الألماني، إذ قاد الفريق في 65 مباراة، وحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل 17 لقاء، وخسر 25 لقاء.

وحقق جيس ثروب 3 بطولات طوال مسيرته، لقبين الدوري الدنماركي نسختي 2017-18 و2021-22، وكأس الدنمارك 2012-13.

جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد من هو جيس ثروب أرقام جيس ثروب

