أرقام جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الدنماركي جيس ثروب، لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة عامين ونصف، خلفا لعماد النحاس الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

من هو جيس ثروب مدرب الأهلي الجديد؟

الدنماركي جيس ثروب صاحب الـ55 عاما، اعتزل كرة القدم عام 2007، واتجه بعدها إلى التدريب، إذ عمل كمدرب مساعد لنادي إسبجيرج، وفي 2011 أصبح مدربا للفريق.

وتولى جيس ثروب تدريب منتخب الدنماك تحت 20 و21 عاما، من 2013 حتى 2015، بعدها قاد ميتلاند الدنماركي.

وكانت آخر تجربة لمدرب الأهلي الجديد، في أوجسبوج الألماني، إذ قاد الفريق في 65 مباراة، وحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل 17 لقاء، وخسر 25 لقاء.

وحقق جيس ثروب 3 بطولات طوال مسيرته، لقبين الدوري الدنماركي نسختي 2017-18 و2021-22، وكأس الدنمارك 2012-13.