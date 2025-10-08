مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

في حب القدوة.. نجوم الزمالك السابقين يزورون حسن شحاتة في المستشفى

كتب : هند عواد

03:45 م 08/10/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    علاء وجمال مبارك يزوران حسن شحاتة.
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة
  • عرض 7 صورة
    كريم حسن شحاته ووالده
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة وأفراد عائلته (3) (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة وأفراد عائلته (1) (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسن شحاتة وأفراد عائلته (5) (1) (1)

زار نجوم الزمالك السابقين، الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق في المستشفى، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ونشر خالد جلال مدرب الزمالك السابق، صورته مع حسن شحاتة رفقة أيمن يونس، محمود سعد، محمود الخواجة، ومحمد صلاح، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب: "يوم جميل رائع، تجمع بعض من رموز نادي الزمالك القدامى في حب القدوة والمثل الأعلى، الكابتن حسن شحاته وبدون ذكر الأسماء كان يوم إعادة ذكريات الملعب مع الكابتن حسن ومواقف جميلة، ربنا يديم علينا حبنا لبعض من غير أي أغراض شخصية ويشفيك، كابتن حسن حبيبي ويقومك بالسلامة يارب العالمين".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن شحاتة نجوم الزمالك يزورون حسن شحاتة خالد جلال

