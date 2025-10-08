في حب القدوة.. نجوم الزمالك السابقين يزورون حسن شحاتة في المستشفى

زار نجوم الزمالك السابقين، الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق في المستشفى، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ونشر خالد جلال مدرب الزمالك السابق، صورته مع حسن شحاتة رفقة أيمن يونس، محمود سعد، محمود الخواجة، ومحمد صلاح، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب: "يوم جميل رائع، تجمع بعض من رموز نادي الزمالك القدامى في حب القدوة والمثل الأعلى، الكابتن حسن شحاته وبدون ذكر الأسماء كان يوم إعادة ذكريات الملعب مع الكابتن حسن ومواقف جميلة، ربنا يديم علينا حبنا لبعض من غير أي أغراض شخصية ويشفيك، كابتن حسن حبيبي ويقومك بالسلامة يارب العالمين".