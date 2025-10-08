مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

أول مصري.. حسام حسن يقترب من إنجاز تاريخي

كتب : هند عواد

03:25 م 08/10/2025
    منتخب مصر (12)
    منتخب مصر (2)
    منتخب مصر
    منتخب مصر (13)
    منتخب مصر (15)
    منتخب مصر (3)
    منتخب مصر (14)

بات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قريبًا من الانفراد برقم تاريخي، كأول مصري يتأهل إلى كأس العالم كلاعب ومدرب.

وكان حسام حسن قد قاد منتخب مصر، تحت قيادة محمود الجوهري، إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، عندما سجل هدف الفوز الشهير برأسية في شباك الجزائر، في لقاء انتهى بنتيجة 1-0 للفراعنة.

وفي حال فوز منتخب مصر بقيادة حسام حسن على جيبوتي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، سيحسم الفراعنة تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليصبح "العميد" أول مصري يحقق هذا الإنجاز بالتأهل كلاعب ومدرب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حسام حسن مصر وجيبوتي

