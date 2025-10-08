أول مصري.. حسام حسن يقترب من إنجاز تاريخي

بات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قريبًا من الانفراد برقم تاريخي، كأول مصري يتأهل إلى كأس العالم كلاعب ومدرب.

وكان حسام حسن قد قاد منتخب مصر، تحت قيادة محمود الجوهري، إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، عندما سجل هدف الفوز الشهير برأسية في شباك الجزائر، في لقاء انتهى بنتيجة 1-0 للفراعنة.

وفي حال فوز منتخب مصر بقيادة حسام حسن على جيبوتي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، سيحسم الفراعنة تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليصبح "العميد" أول مصري يحقق هذا الإنجاز بالتأهل كلاعب ومدرب.