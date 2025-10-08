مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

1 0
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

"منمتش طول الليل والجزائر ساعدتنا".. هشام يكن يستعيد ذكريات تأهل مصر لكأس العالم 90

كتب : هند عواد

02:38 م 08/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصر والجزائر (4)
  • عرض 4 صورة
    مصر والجزائر (3)
  • عرض 4 صورة
    مصر والجزائر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد هشام يكن، مدافع منتخب مصر السابق، ذكريات تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 1990 للمرة الثانية في تاريخهم، بعد الفوز التاريخي على الجزائر.

ففي يوم 17 نوفمبر 1989، على ستاد القاهرة الدولي، كان منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري يحتاج للفوز على الجزائر بهدف نظيف لانتزاع بطاقة العبور إلى إيطاليا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "كان يومًا غريبًا بالنسبة لي، عشت أجواء لم أمر بها من قبل. بقيت مستيقظًا حتى الثامنة صباحًا يوم المباراة، بينما هاني رمزي نام وأنا ما زلت جالسًا. كل أحلامي كانت في هذا اليوم، لأن الوصول إلى كأس العالم كان سيغير أشياء كثيرة."

وأضاف: "كنا نعلم أننا بعد المباراة إما سنُحتَضن أو سنتلقى الطوب. كانت لحظات صعبة جدًا. نزلت فجراً أمشي في الشوارع حتى أستطيع النوم، كنا نعسكر في دار الدفاع، وسرت حتى مدينة نصر وعدت. في مباراة الذهاب تعرضنا للضرب من جماهير الجزائر، ولم ننم بسبب الشغب. الأمر لم يكن بسيطًا لكننا تهيأنا لظروفهم."

وأوضح: "الجزائر ساعدتنا على الفوز، ففي مباراة الذهاب فتحوا التدريبات للجماهير، وكان يحضر أكثر من 20 ألف مشجع يوميًا على مدار 4 أيام، يهتفون ضدنا بألفاظ خارجة. وعندما نزلنا للمباراة وجدنا نفس الجماهير ونفس الهتاف، فلم نشعر بأي شيء جديد."

واختتم: "جماهيرنا كانت تريد الفوز بهدف نظيف، أمام منتخب قوي يضم نجومًا كبارًا. ذهبنا للمباراة وكل تركيزي كان: هل سنعود للمنزل أم سنعتزل كرة القدم اليوم؟ لم نفكر في احتمالات الهزيمة، خصوصًا وأن الجماهير خارج الملعب كانت أكثر من التي بداخله".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والجزائر تصفيات كأس العالم منتخب مصر هشام يكن الجوهري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل