كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

"جلسة مع جوميز".. شوبير يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لحسم مدرب الأهلي الجديد

كتب : محمد خيري

12:15 م 08/10/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، والاستقرار على ثنائي بينهم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي زاد من وتيرة المفاوضات مع المدربين في الفترة الأخيرة، وتم تحديد 2 مدربين فقط بعد العديد من المدربين المرشحين على مجلس إدارة الأحمر".

وأكمل: "المدربون الذين تم الاستقرار عليهم من مجلس الأهلي هم جيس ثورب المدرب الدنماركي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك الأسبق والفتح السعودي الحالي".

وأضاف: "في المرتبة الثالثة يأتي كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق، وأحد المسؤولين الكبار داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أجرى جلسة زوم مع جوزيه جوميز، ولكن رئيس الفتح السعودي متمسك بوجوده رغم النتائج غير الجيدة التي يمر بها الفريق السعودي مؤخرًا".

وأوضح: "على الرغم من ذلك يظل البرتغالي في المرتبة الثانية كمرشح بعد الدنماركي جيس ثورب، ومحمد يوسف المدير الرياضي بالأهلي كان يميل إلى فاتح تريم المدرب التركي ووليد صلاح الدين كان يرغب في التمهل والتأني حتى التوقف الدولي المقبل، في حين أن لجنة التخطيط كانت تميل إلى المدرب الدنماركي ثورب".

وتابع: "الأهلي لن ينتظر حتى التوقف الدولي القادم للإعلان عن المدرب الجديد، الأهلي سيعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات وعادل مصطفى سيستمر داخل الجهاز الفني، وهو الوحيد الذي سيستمر مع الجهاز الجديد".

واختتم تصريحاته: "أمير عبد الحميد سيرحل عن الجهاز الفني للأهلي ويعود إلى منتخب مصر 2009، وعودة ميشيل يانكون كمدرب حراس مرمى ستكون صعبة للغاية، لأن الأهلي يرغب في الحصول على جهاز فني جديد بالكامل، أما عماد النحاس سيكون مخيرا بين أكثر من منصب إداري داخل النادي، ولكن سنرى قراره بالفترة المقبلة".

