مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

رد عاجل من اتحاد الكرة حول إعادة ملابس منتخب أسامة نبيه بعد وداع المونديال

كتب : محمد خيري

11:17 ص 08/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عمر خضر لاعب المنتخب المصري للشباب
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للشباب
  • عرض 7 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للشباب
  • عرض 7 صورة
    منتخب الشباب
  • عرض 7 صورة
    بعثة منتخب الشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، وضح خلاله حقيقة إعادة منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، الملابس بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب والوداع مبكرا من الدور الأول.

ووفقا للبيان أوضح اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي: حول ما أثير عن موضوع رد ملابس منتخب الشباب تحت 20 سنة بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم ، ينفى الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد بهذا الشأن.

وأضاف: علما بأن منتخب الشباب تحت 20 سنة سبق وأن تسلم الملابس الخاصة به وأطقم ملابس المباريات وفق اعتبار وصل الفريق إلى آخر مباراة في البطولة كما هو متبع في هذا الشأن، وعليه تم شحن ملابس الفريق من الشركة الراعية إلى شيلى مباشرة.

واختتم: وفى ضوء انتهاء مباريات الفريق في البطولة في الدور الأول ، فإن الملابس التي كانت مخطط لها استخدامها في الأدوار اللاحقة للبطولة سيتم ردها إلى مخازن الاتحاد وفق القواعد المالية والإدارية المتبعة، في حين لا ترد الملابس التى تم استخدمها من اللاعبين في البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الشباب أسامة نبيه اتحاد الكرة كأس العالم للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل