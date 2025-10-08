أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، وضح خلاله حقيقة إعادة منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، الملابس بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب والوداع مبكرا من الدور الأول.

ووفقا للبيان أوضح اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي: حول ما أثير عن موضوع رد ملابس منتخب الشباب تحت 20 سنة بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم ، ينفى الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد بهذا الشأن.

وأضاف: علما بأن منتخب الشباب تحت 20 سنة سبق وأن تسلم الملابس الخاصة به وأطقم ملابس المباريات وفق اعتبار وصل الفريق إلى آخر مباراة في البطولة كما هو متبع في هذا الشأن، وعليه تم شحن ملابس الفريق من الشركة الراعية إلى شيلى مباشرة.

واختتم: وفى ضوء انتهاء مباريات الفريق في البطولة في الدور الأول ، فإن الملابس التي كانت مخطط لها استخدامها في الأدوار اللاحقة للبطولة سيتم ردها إلى مخازن الاتحاد وفق القواعد المالية والإدارية المتبعة، في حين لا ترد الملابس التى تم استخدمها من اللاعبين في البطولة.