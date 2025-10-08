مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

ميدو: حزنت لعدم شكر الخطيب لحسام غالي.. وحرام عليكم جمهور الزمالك

كتب : محمد القرش

12:29 ص 08/10/2025

محمود الخطيب وحسام غالي

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، حزنه بسبب عدم قيام محمود الخطيب بتقديم الشكر لحسام الغالي كما فعل مع رباعي المجلس السابق (محمد شوقي، مهند مجدي، محمد سراج، ومي عاطف).

وقال ميدو خلال تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس": "حرام جمهور نادي الزمالك، حرام الجمهور يبقى متأثر ومش عارف مصيره، أرجوكم ادوا للزمالك حقه".

ووجهة ميدو رسالة إلى جماهير الزمالك:اتحدوا، حطوا أيديكم في إيدين بعض، وانسوا المشاكل، ده مش وقت تصفية حسابات".

وواصل: "لم اتفاجئ من دخول الخطيب للانتخابات، بالتأكيد استشار الدكاترة من أجل هذا الأمر قبل اتخاذ القرار، الخطيب سيدير الفترة القادمة بفكر جديد بعناصر مختلفة".

واختتم: "حزنت من عدم شكر الخطيب لحسام غالي لأنه يستحق أن يتم شكره على ما قدمه مع الأهلي في الفترة الماضية".

