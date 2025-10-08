ميدو: حزنت لعدم شكر الخطيب لحسام غالي.. وحرام عليكم جمهور الزمالك

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، حزنه بسبب عدم قيام محمود الخطيب بتقديم الشكر لحسام الغالي كما فعل مع رباعي المجلس السابق (محمد شوقي، مهند مجدي، محمد سراج، ومي عاطف).

وقال ميدو خلال تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس": "حرام جمهور نادي الزمالك، حرام الجمهور يبقى متأثر ومش عارف مصيره، أرجوكم ادوا للزمالك حقه".

ووجهة ميدو رسالة إلى جماهير الزمالك:اتحدوا، حطوا أيديكم في إيدين بعض، وانسوا المشاكل، ده مش وقت تصفية حسابات".

وواصل: "لم اتفاجئ من دخول الخطيب للانتخابات، بالتأكيد استشار الدكاترة من أجل هذا الأمر قبل اتخاذ القرار، الخطيب سيدير الفترة القادمة بفكر جديد بعناصر مختلفة".

واختتم: "حزنت من عدم شكر الخطيب لحسام غالي لأنه يستحق أن يتم شكره على ما قدمه مع الأهلي في الفترة الماضية".

