كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

"خايف".. نجم الأهلي السابق يعلق على أنباء تعاقد الأهلي مع مدرب جديد

كتب : محمد القرش

11:56 م 07/10/2025

هاني رمزي لاعب الأهلي السابق

أبدى هاني رمزي النجم الأسبق للنادي الأهلي، خوفه من تعاقد المارد الأحمر مع المدرب ثورب وتكرار تجربة خوسيه ريبيرو الفاشلة.

وقال رمزي في تصريحات عبر قناة "أون": "أحترم وأقدر عماد النحاس للغاية وما يحققه من نتائج جيدة مع الأهلي في الفترة الحالية".

وأضاف: "لكن لا أرى أن عماد النحاس هو الأنسب للأهلي في الفترة الحالية، والفريق بحاجة إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي بمواصفات عالمية".

وواصل: "لا أعلم جيس ثورب المدرب الدنماركي الذي ارتبط اسمه بقوة لقيادة الأهلي، ولكن خايف من تكرار تجربة ريبيرو مرة أخرى".

واختتم النجم الأسبق للأهلي: "حال تعاقد الأهلي بشكل رسمي ثورب فأحترم القرار، وأتمنى أن يحقق ثورب نجاحات مع النادي الأهلي".

