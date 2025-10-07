"خايف".. نجم الأهلي السابق يعلق على أنباء تعاقد الأهلي مع مدرب جديد

أبدى هاني رمزي النجم الأسبق للنادي الأهلي، خوفه من تعاقد المارد الأحمر مع المدرب ثورب وتكرار تجربة خوسيه ريبيرو الفاشلة.

وقال رمزي في تصريحات عبر قناة "أون": "أحترم وأقدر عماد النحاس للغاية وما يحققه من نتائج جيدة مع الأهلي في الفترة الحالية".

وأضاف: "لكن لا أرى أن عماد النحاس هو الأنسب للأهلي في الفترة الحالية، والفريق بحاجة إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي بمواصفات عالمية".

وواصل: "لا أعلم جيس ثورب المدرب الدنماركي الذي ارتبط اسمه بقوة لقيادة الأهلي، ولكن خايف من تكرار تجربة ريبيرو مرة أخرى".

واختتم النجم الأسبق للأهلي: "حال تعاقد الأهلي بشكل رسمي ثورب فأحترم القرار، وأتمنى أن يحقق ثورب نجاحات مع النادي الأهلي".

