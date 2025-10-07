مباريات الأمس
"مدرب الدنمارك السابق".. إبراهيم فايق يكشف هوية مدرب الأهلي الجديد

كتب : يوسف محمد سعيد

11:04 م 07/10/2025
كشف مقدم البرامج إبراهيم فايق المدير الفني الأقرب، لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفا لعماد النحاس المدير الفني الحالي للفريق.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حطه على الشاحن بنسبة 95% الدنماركي جيس ثورب مديرا فنيا للأهلي".

وأضاف: "فقط الرتوش الأخيرة لإتمام التعاقد تتبقى، نتكلم في التفاصيل الساعة 11 في قهوة فايق".

ويمتلك صاحب ال 55 عاما مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق له تولي القيادة الفنية للمنتخب الدنماركي تحت 21 عاما، بالإضافة إلى تدريب العديد من الأندية مثل ميتلاند الدنماركي وأجسبورج الألماني.

ويتولى عماد النحاس حاليا، مهمة القيادة الفنية بشكل مؤقت للنادي الأهلي منذ رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي، رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بعد أقل من ثلاثة أشهر قضاهم مع الفريق، بسبب تراجع النتائج.

