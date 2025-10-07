بعد انسحاب منار وأحمد الحيوان.. ماذا يتبقى لإعلان فوز قائمة الخطيب بانتخابات

"قائمة الخطيب تقترب من التزكية".. مرشح جديد يعلن الانسحاب من انتخابات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف انتخابات النادي الأهلي، بعد انسحاب أحد المرشحين خلال الفترة الحالية.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتخابات النادي الأهلي تقترب من التزكية بعد أنباء مؤكدة عن تنازل المرشح على منصب العضوية أحمد الحيوان عن الترشح".

وكان باب الترشح لانتخابات الأهلي قد أُغلق يوم الجمعة الماضي، فيما يستمر باب الانسحاب مفتوحًا حتى 15 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لطباعة الاستمارات الرسمية الخاصة بالانتخابات يوم 16 أكتوبر.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات النادي الأهلي على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الدورة المقبلة.

