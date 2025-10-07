"انقذوا الزمالك الموضوع خطير جدا".. مهيب يستغيث ويطلق تصريحات نارية

طالب الإعلامي مهيب عبدالهادي، الوقوف بجوار نادي الزمالك، وإنقاذه من الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها في الفترة الحالية، وتزداد بشكل مستمر.

قال مهيب في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "هي الناس واقفه تتفرج على الزمالك في أزمته ليه؟ هو في كرة في مصر بدون الزمالك".

وأضاف: "لا ينفع الأهلي بدون الزمالك ولا الزمالك بدون الأهلي.. يا جماعة الزمالك بيمر بأزمة مالية غير مسبوقة، لازم وقفه يذكرها التاريخ من الكل في مصر .. الزمالك من أكبر أندية الوطن العربي مش مصر بس وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة جدا ومينفعشي ابدا يوصل للمرحلة دي وتستنى إنه ينهار".

وتابع: "القصة لا في لعية ولا جون إدوارد ولا مجلس إدارة .. الزمالك عنده أزمة مالية كبيرة جدا مأثرة على كل حاجة، والموضوع خطير جدا.. لكل الناس في مصر انقذوا نادي الزمالك".

وأردف: "بطالب كل مصر وكل الناس بالوقوف خلف نادي الزمالك في الأزمة المالية الطاحنة اللي بيمر بيها حالياً .. نادي الزمالك رايح لحتة صعبة اوي لو متمش إنقاذه.. ومش عايز أقول رايح لمصير الإسماعيلي".

وأوضح: "يا جماعة لازم الوقوف جنب الزمالك بحلول جدية .. الزمالك مفهوش فلوس .. مفهوش فلوس .. مفهوش فلوس والله".

واختتم تصريحاته: "الموضوع مش موضوع حد يتبرع ولا ميتبرعشي .. الزمالك محتاج يقف على رجله بمدخلات ثابتة".