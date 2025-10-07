مباريات الأمس
سامي الشيشيني لمصراوي: سحب أرض الزمالك أثر على اللاعبين.. وفيريرا يحب ويكره

كتب : هند عواد

01:44 م 07/10/2025
علق سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، على تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن يانيك فيريرا مدرب الفريق "يحب ويكره".

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "وضع الزمالك صعب.. مشاكل فنية ومادية، والأصعب أحيانًا المادية. اللاعب دائمًا يشعر أن هناك مشكلة. أي لاعب ينزل من منزله أو أي موظف عمومًا يعمل ويتعب من أجل الحصول على المقابل المادي، ولاعبو الزمالك يلعبون من دون أموال".

وأضاف: "أزمة أرض أكتوبر كان الجميع يضع عليها الأمل لحل أزمات النادي، وعندما سُحبت حصل (غيامه)، وهذا أثر فنيًا على اللاعبين. كما أن الأجانب لم ينسجموا، وبعضهم مستواهم الفني لم يرتقِ لاسم الزمالك. وعندما نقارن بين أجانب الزمالك وأجانب الأندية الأخرى، نجد فارقًا واضحًا".

وتابع: "تدخلات المدرب في بعض المواقف ليست جيدة، مثل أزمته مع شيكو بانزا والجزيري. عندما (يزعل) من لاعب نجده خارج القائمة، ثم يعود بعدها للمباراة. الحب والكره ليسا موجودين في كرة القدم.. هناك شيء اسمه مصلحة النادي، خصومات ولائحة. كما أن تدخلاته في التغييرات لا تعجبني".

واختتم الشيشيني: "إلى جانب ذلك هناك مشاكل مادية. رحيله من عدمه ليس بيد أحد، لأنه مرتبط بعقد ولا يحصل على أمواله، وهناك شرط جزائي. لكن إذا تم حل الأمر سيرحل. وبعد رحيله، من سيأتي؟ مدرب محلي أم أجنبي؟ المحلي صعب، والأجنبي سيأخذ وقتًا".

