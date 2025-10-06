أبدى إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق G الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية سعادته بالفوز على نظيره الترسانة في بطولة الكأس.

وقال إبراهيم صلاح خلال مقطع فيديو نشرته حسابات النادي بمنصات التواصل الاجتماعي عقب المباراة:"الحمد لله النهاردة على المكسب، مكسب كبير على فريق محترم مبروك للرجالة عملوا مباراة كبيرة".

وأتم المدير الفني لفريق G تصريحاته بقوله:"الفريق النهاردة استحق المكسب وإن شاء الله نقدر نكمل في بطولة الكأس وإن شاء الله نكمل بشكل كويس".

نتيجة مباراة G و الترسانة

وفاز فريق G على نظيره الترسانة اليوم الإثنين بهدف نظيف، ضمن منافسات تصفيات كأس مصر من الدور الثالث.

ويذكر أن شيكا بالا نجم الزمالك السابق هو رئيس نادي G.