جميع المباريات

"شيكابالا رئيس النادي".. أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة في الكأس

كتب ـ محمد الميموني:

11:09 م 06/10/2025
أبدى إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق G الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية سعادته بالفوز على نظيره الترسانة في بطولة الكأس.

وقال إبراهيم صلاح خلال مقطع فيديو نشرته حسابات النادي بمنصات التواصل الاجتماعي عقب المباراة:"الحمد لله النهاردة على المكسب، مكسب كبير على فريق محترم مبروك للرجالة عملوا مباراة كبيرة".

وأتم المدير الفني لفريق G تصريحاته بقوله:"الفريق النهاردة استحق المكسب وإن شاء الله نقدر نكمل في بطولة الكأس وإن شاء الله نكمل بشكل كويس".

نتيجة مباراة G و الترسانة

وفاز فريق G على نظيره الترسانة اليوم الإثنين بهدف نظيف، ضمن منافسات تصفيات كأس مصر من الدور الثالث.

ويذكر أن شيكا بالا نجم الزمالك السابق هو رئيس نادي G.

إبراهيم صلاح نادي الترسانة

