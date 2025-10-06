الاتحاد الأفريقي يعود لتحقيق الأرباح.. فما قيمتها العام الماضي؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تحت قيادة الرئيس باتريس موتسيبي، عن عودته إلى تحقيق الأرباح بعد سنوات من العجز المالي، مسجلا نموًا ماليًا كبيرًا ضمن استراتيجية التحول التي اُعتمدت سنة 2021.

جاء هذا الإعلان خلال الجمعية العامة العادية 47 لـ"كاف"، التي انعقدت اليوم الإثنين في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسجل "كاف" أرباحًا صافية قدرها 9.48 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023–2024، وهي أول أرباح يتم تحقيقها منذ عدة سنوات.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هذا الإنجاز يعكس ارتفاعًا قويًا في العائدات التجارية بفضل الشعبية العالمية المتزايدة لكرة القدم الإفريقية، وانضمام رُعاة جُدد، إلى جانب تطبيق ضوابط مالية صارمة من قبل مسؤولي "كاف".

وأطلق رئيس "كاف" موتسيبي، قبل 4 سنوات، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، في وقت كانت "كاف" تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا وتحديات مُتعددة بما في ذلك نزاعات قانونية، خطة تحول إستراتيجية تهدف إلى جعل "كاف" وكرة القدم الإفريقية أكثر تنافسية على المستوى العالمي وقادرة على تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي.

ارتفعت إيرادات "الكاف" إلى 166.42 مليون دولار أمريكي، في حين توزعت أولويات الإنفاق بما يتماشى مع تطوير كرة القدم على النحو التالي:

مبالغ الجوائز (81 مليون دولار)، تنظيم البطولات (19 مليون دولار)، تطوير كرة القدم (35 مليون دولار)، الحوكمة والإدارة (21 مليون دولار).

عزز "الكاف" مكانته العالمية من خلال شراكات واتفاقيات رعاية بارزة، مما يضمن بقاء كرة القدم الإفريقية منصة متميزة للعلامات التجارية العالمية. وتدعم هذه الاتفاقيات مهمة "الكاف" في تقديم مسابقات بمعايير عالمية وتعزيز القيمة التجارية لكرة القدم في القارة، حيث ارتفع عدد رعاة وشركاء "الكاف" إلى 16 خلال موسم 2024–2025.

زيادة مبالغ الجوائز والاستثمار في كرة القدم:

رابطة أبطال إفريقيا: ارتفعت جائزة البطل بنسبة 60% لتصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي، بينما زادت الجوائز الإجمالية بنسبة 41% لتبلغ 17.6 مليون دولار.

الدور التمهيدي: ابتداءً من موسم 2025–2026، ستحصل الأندية المتأهلة إلى الأدوار التمهيدية لمسابقات الأندية التابعة لـ"الكاف" (كأس الكونفدرالية الإفريقية ورابطة أبطال إفريقي) على 100 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ.

رابطة أبطال إفريقيا للسيدات: ارتفع إجمالي الجوائز بنسبة 52% لتصل إلى 600 ألف دولار أمريكي للبطل، كما استفادت أندية مرحلة المجموعات من زيادات إضافية في المنح.

بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان": ارتفع إجمالي الجوائز بنسبة 32% ليصل إلى 10.5 مليون دولار أمريكي، ونال البطل 3.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 75%.

كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز: ارتفعت جائزة البطل بنسبة 150% لتصل إلى 500 ألف دولار أمريكي.

كأس أمم إفريقيا للسيدات، 2024: حصل منتخب نيجيريا، البطل، على 1 مليون دولار أمريكي، أي ضعف الجائزة السابقة، فيما ارتفع مجموع الجوائز بنسبة 45% ليصل إلى 3.475 مليون دولار أمريكي.

كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023: حصل البطل على 7 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40%، وبلغ مجموع الجوائز الإجمالي 32 مليون دولار أمريكي.

