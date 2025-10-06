في الذكري الـ52.. أبرز نجوم كرة القدم المشاركين في حرب أكتوبر

تحتفل مصر اليوم بالذكرى 52 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد عام 1973، ذلك الحدث التاريخي لم يكن مجرد مواجهة عسكرية بين جيشين، بل كانت ملحمة وطنية شارك فيها أبناء الشعب من مختلف الفئات.

وكان للرياضيين المصريين نصيب مشرف فيها، ممن تركوا المستطيل الأخضر والميادين الرياضية ليكتبوا أسماءهم في سجل الشرف.

ومن أبرز الرياضيين الذين شاركوا في حرب الكرامة:

الجنرال محمود الجوهري: أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، وصاحب إنجاز التأهل إلى مونديال 1990، خدم في سلاح الإشارة بالقوات المسلحة برتبة مقدم خلال الحرب.

محمود بكر: نجم النادي الأوليمبي والمعلق الرياضي الشهير، التحق بالقوات المسلحة منذ عام 1967، وشارك في الحرب برتبة نقيب ضمن سلاح الاستطلاع.

اللواء عبد العزيز قابيل: نجم الزمالك في الخمسينيات، تولى قيادة الفرقة الرابعة المدرعة المكلفة بتأمين المشاة أثناء الحرب.

حمادة إمام: أسطورة الزمالك ومنتخب مصر، تخرج في الكلية الحربية وشارك كضابط في حرب أكتوبر، قبل أن يُحال إلى التقاعد برتبة عقيد.

اللواء صبري سراج: لاعب كرة اليد السابق بنادي الزمالك، فقد ذراعه أثناء مشاركته مع قوات الدفاع الجوي في التصدي لطائرات العدو ضمن الجيش الثالث الميداني.

اللواء فكري صالح: حارس مرمى الزمالك السابق وعميد مدربي حراس المرمى في مصر، شارك في الحرب كضابط صاعقة.

سمير زاهر: رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، تم استدعاؤه للخدمة العسكرية بعد نكسة 1967 وشارك في حرب أكتوبر المجيدة.

اللواء حسام طه: الحكم الدولي السابق، خدم في سلاح الإمداد والتموين خلال فترة الحرب.

هاني سرور: حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، شارك في عمليات العبور بعدما تم استدعاؤه قبل الحرب بخمسة أيام فقط.