"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي

كتب : محمد خيري

12:37 م 06/10/2025

نادي الزمالك

قال نصر الله قرطيط رئيس اتحاد طنجة المغربي إن نادي الزمالك أبلغهم بتحويل 200 ألف دولار القسط الأول من صفقة عبد الحميد معالي اليوم الاثنين.

وأكد قرطيط في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن نادي الزمالك تواصل معهم خلال الساعات الماضية وأبلغهم أنه سيتم سداد القسط الأول والبالغ 200 ألف دولار اليوم.

وأشار رئيس اتحاد طنجة إلى أنه ينتظر وفاء الزمالك بوعده من أجل الحصول على قيمة القسط الأول، ولم يتقدم حتى الآن بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع عبد الحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة المغربي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

