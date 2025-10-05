قرار عاجل من رابطة الأندية بخصوص مباراة الأهلي والاتحاد

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود

إنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر بالتوقف الدولي؟

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 22 أكتوبر الجاري بدلا من يوم 21 من الشهر ذاته، بسبب مباراة المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إيجل نوار البورندي، يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وكان المارد الأحمر تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري.

ويحتل المارد الأحمر حاليا، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 18 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

هل يستمر عماد النحاس مع الأهلي؟.. أحمد شوبير يوضح

"تعرضنا للظلم".. رضا شحاتة يعلق على هزيمة فريقه أمام الأهلي بالدوري أمس



