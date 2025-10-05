مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من رابطة الأندية بخصوص مباراة الأهلي والاتحاد

كتب : يوسف محمد سعيد

07:39 م 05/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال الأهلي
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    شعار الاتحاد السكندري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 22 أكتوبر الجاري بدلا من يوم 21 من الشهر ذاته، بسبب مباراة المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إيجل نوار البورندي، يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وكان المارد الأحمر تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري.

ويحتل المارد الأحمر حاليا، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 18 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

هل يستمر عماد النحاس مع الأهلي؟.. أحمد شوبير يوضح

"تعرضنا للظلم".. رضا شحاتة يعلق على هزيمة فريقه أمام الأهلي بالدوري أمس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي الأهلي والاتحاد السكندري الدوري المصري مباراة الأهلي والاتحاد تعديل موعد مباراة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل