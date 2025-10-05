"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

مستشفى القطبين.. ما هى غيابات الأهلي والزمالك مع التوقف الدولي؟

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة جديدة إلى عمرو زكي، نجم الزمالك السابق، بعدما تحدث عنه من قبل، وغضب اللاعب وشقيقه.

وقال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "قلت خدوا بالكم من عمرو زكي واسألوا عليه، اتفاجأت ببعض المقربين من اللاعب أخدوا التصريحات ناحية الأهلي والزمالك وليه بنعمل كدة".

وأكمل: "القصة كلها إني كنت قاعد مع حد مهم في نادي الزمالك ومقرب من عمرو ذكي وزميله لفترة طولية، قالي عايزين نعمله حاجة لإنه في محنة كبيرة ولازم نساعده وشرح الحالة، وأنا قلت لازم نساعده لأنه في محنة كبيرة".

وأوضح شوبير، "لكن لو هو كويس فأنا بعتذر لكابتن عمرو ولأخوه والناس كلها، بس مترجعوش تزعل وتقولوا مسألتوش ومحدش اهتم طالما انت مصر إن الدنيا تمام خلاص".

اقرأ أيضًا:

عماد النحاس يبلغ لاعبي الأهلي بقراره قبل مباراة إيجل نوار البوروندي

لماذا سيتواجد 7 لاعبين فقط بمران الأهلي يوم الأربعاء؟.. مصدر يوضح

تم إخطار جون إدوارد.. أول تحرك من مجلس الزمالك للإطاحة بفيريرا