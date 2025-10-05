أول تعليق من مراقب مباراة الأهلي على اعتذار ياسر إبراهيم

مستشفى القطبين.. ما هى غيابات الأهلي والزمالك مع التوقف الدولي؟

أعلن ياسر عسكر مراقب مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية قبوله الاعتذار الذي تقدم به ياسر إبراهيم لاعب الأهلي الذي احتج عليه خلال تواجده في مباراة حرس الحدود.

ونشر عسكر مقطع الفيديو الذي توجه خلاله ياسر إبراهيم بصحبة مدير الكرة بالفريق وليد صلاح الدين إليه للاعتذار وذيله بتعليق:"حصل خير واعتذار مقبول من كابتن ياسر إبراهيم، شكرًا لصاحب المبادرة الإعلامي الكبير كابتن سيف زاهر وللمحترم كابتن وليد صلاح الدين ولكل من سعى لهذه المبادرة".

وكان ياسر إبراهيم أثار الجدل، عقب مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في بطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي أقيم يوم 23 سبتمبر الماضي بالدوري، بعدما اعترض على اختيار جائزة أفضل لاعب في المباراة بمباريات الدوري.

وخلال استلام مروان عطية لاعب الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام حرس الحدود بالجولة الثامنة، توجه ياسر إبراهيم إلى مراقب المباراة غاضبا وقال له: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟ رد عليا".

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ويذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق فوزا كبيرًا خلال اليوم السبت، على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري.

