الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

أول تعليق من مراقب مباراة الأهلي على اعتذار ياسر إبراهيم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

01:23 م 05/10/2025
أعلن ياسر عسكر مراقب مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية قبوله الاعتذار الذي تقدم به ياسر إبراهيم لاعب الأهلي الذي احتج عليه خلال تواجده في مباراة حرس الحدود.

ونشر عسكر مقطع الفيديو الذي توجه خلاله ياسر إبراهيم بصحبة مدير الكرة بالفريق وليد صلاح الدين إليه للاعتذار وذيله بتعليق:"حصل خير واعتذار مقبول من كابتن ياسر إبراهيم، شكرًا لصاحب المبادرة الإعلامي الكبير كابتن سيف زاهر وللمحترم كابتن وليد صلاح الدين ولكل من سعى لهذه المبادرة".

وكان ياسر إبراهيم أثار الجدل، عقب مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في بطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي أقيم يوم 23 سبتمبر الماضي بالدوري، بعدما اعترض على اختيار جائزة أفضل لاعب في المباراة بمباريات الدوري.

وخلال استلام مروان عطية لاعب الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام حرس الحدود بالجولة الثامنة، توجه ياسر إبراهيم إلى مراقب المباراة غاضبا وقال له: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟ رد عليا".

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ويذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق فوزا كبيرًا خلال اليوم السبت، على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري.

