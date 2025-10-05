لماذا سيتواجد 7 لاعبين فقط بمران الأهلي يوم الأربعاء؟.. مصدر يوضح

أول قرار من فيريرا بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن وجود 7 لاعبين فقط بالحصة التدريبية للأهلي يوم الأربعاء المقبل بعد العودة للتدريبات من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على نظيرهم كهرباء الإسماعيلية.

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلي

الأهلي فاز بنتيجة (4 ـ 2 ) على نظيره كهرباء الإسماعيلية خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن المدير الفني المؤقت للأهلي عماد النحاس حين يعود الفريق للتدريبات لن يجد سوى 7 لاعبين فقط من الفريق الأول لتدريبهم وهم: محمد سيحا ومصطفي العش وعمر كمال عبدالواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر وحمزة عبدالكريم.

وعلل المصدر ذاته الأمر بالإشارة إلى أن الفريق سيفقد جهود 22 لاعبًا بينهم 8 مع المنتخب الأول وهم: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو" وثلاثي المنتخب الثاني وهم: محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي "أفشة"، بجانب استدعاء أربعة محترفين لمنتخبات بلادهم وهم السلوفيني جيينيك جارديشار والمالي أليو ديانج و التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بن شرقي.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالإشارة إلى وجود 5 إصابات بصفوف الفريق وهي: أشرف داري، كريم فؤاد، حسين الشحات، أحمد رضا، إمام عاشور بخلاف تواجد لاعبي فريق الشباب مع المنتخب المصري للشباب في كأس العالم بتشيلي.

موعد مباراة إيجل نوار و الأهلي

الأهلي سيحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار البوروندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

