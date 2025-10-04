أول تعليق من عماد النحاس على فوز الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

شهدت مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة اليوم السبت، لقطة تظهر مدى تعلق الأطفال بكرة القدم، من خلال ردة فعل أحد الأطفال بعد استقبال الفارس الابيض هدف في الشوط الثاني أمام غزل المحلة.

وبعد دقائق قليلة من تسجيل محمود صلاح لاعب المحلة هدف التعادل لفريقه في مرمى الفارس الابيض، ظهرت علامات الحزن الشديد على طفلة كانت تتواجد في المدرجات لدعم الفارس الأبيض في المباراة.

والتقطت عدسات الكاميرات الطفلة وهى حزينة عقب استقبال الزمالك الهدف، وبجوارها أحد الأطفال يقوم بمواساتها، في لقطة توضح أن حب كرة القدم لا يرتبط بعمر معين.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز .

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 18 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع المحلة رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 11 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

