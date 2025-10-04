أهداف كهرباء الإسماعيلية في مرمى الأهلي

نجح الفريق الكروي بنادي كهرباء الإسماعيلية في العودة إلى أجواء اللقاء أمام الأهلي، بعدما سجل هدفين متتاليين قلص بهما الفارق في المباراة المقامة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 58 بعد مجهود فردي مميز من علي سليمان، الذي راوغ محمد هاني بمهارة عالية قبل أن يرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها محمد أوناجم برأسية قوية مرت بين أقدام كوكا وسكنت شباك محمد الشناوي.

أما الهدف الثاني فجاء إثر خطأ دفاعي من الأهلي، إذ شتت الدفاع الكرة بشكل غير موفق لتصل إلى لاعب كهرباء الإسماعيلية الفيومي، الذي أطلق تسديدة صاروخية بقدمه مرت على يسار الشناوي وسكنت الشباك.