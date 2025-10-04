مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

"اعذرني".. فيريرا يرد على مطالب جماهير الزمالك برحيله

كتب : محمد القرش

08:15 م 04/10/2025

يانيك فيريرا

رد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك على مطالب رحيله من الفريق الأبيض بسبب النتائج المتراجعة، وأخرها التعادل مع غزل المحلة اليوم السبت.

وعن مطالبة جماهير الزمالك برحيله، رد فيريرا في المؤتمر الصحفي: "اعذرني، لا أفهم اللغة العربية، لم أسمع الجماهير".

وكان الزمالك تعادل مع الجونة إيجابيا، وخسر من الأهلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة إيجابيا.

وخاض المدرب البرتغالي 10 مباريات مع الزمالك في الدوري الممتاز حتى الآن (فاز 5، تعادل 3، وخسر 2).

