"اعذرني".. فيريرا يرد على مطالب جماهير الزمالك برحيله

رد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك على مطالب رحيله من الفريق الأبيض بسبب النتائج المتراجعة، وأخرها التعادل مع غزل المحلة اليوم السبت.

وعن مطالبة جماهير الزمالك برحيله، رد فيريرا في المؤتمر الصحفي: "اعذرني، لا أفهم اللغة العربية، لم أسمع الجماهير".

وكان الزمالك تعادل مع الجونة إيجابيا، وخسر من الأهلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة إيجابيا.

وخاض المدرب البرتغالي 10 مباريات مع الزمالك في الدوري الممتاز حتى الآن (فاز 5، تعادل 3، وخسر 2).

اقرا أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمحلة بالدوري؟ (كوميك)

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة