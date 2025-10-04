مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

"جمال الإسماعيلية وروح أكتوبر".. رسالة خاصة من قناة الأهلي قبل مباراة الفريق اليوم

كتب : يوسف محمد سعيد

07:27 م 04/10/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (4)
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (5)
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (6)
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (8)
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (7)
  • عرض 9 صورة
    رسالة من قناة الأهلي (9)

كتب - يوسف محمد:

واصلت قناة الأهلي رسائلها المميزة لدعم الروح الرياضية ونبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية، من خلال فيديو قامت بنشره قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية.

ونشرت قناة الأهلي عبر حساباتها المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو لتقوية الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية، يظهر خلاله أبرز معالم مدينة الإسماعيلية مع وجود بعض اللقطات لمران النادي الأهلي.

ورسالة قناة النادي الأهلي جاءت تحت عنوان: "من جمال الإسماعيلية لروح أكتوبر، الكورة بتفضل دايمًا لحظة فرحة بتجمعنا".

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

الأهلي يلتقي نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

ويدخل النادي الأهلي المركز الثالث وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

أقرأ أيضًا:

تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

اسم كريستيانو رونالدو يعود مجددًا داخل نادي ريال مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية رسالة من قناة الأهلي جمال الإسماعيلية وروح أكتوبر

