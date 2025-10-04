10 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب - يوسف محمد:

واصلت قناة الأهلي رسائلها المميزة لدعم الروح الرياضية ونبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية، من خلال فيديو قامت بنشره قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية.

ونشرت قناة الأهلي عبر حساباتها المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو لتقوية الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية، يظهر خلاله أبرز معالم مدينة الإسماعيلية مع وجود بعض اللقطات لمران النادي الأهلي.

ورسالة قناة النادي الأهلي جاءت تحت عنوان: "من جمال الإسماعيلية لروح أكتوبر، الكورة بتفضل دايمًا لحظة فرحة بتجمعنا".

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

الأهلي يلتقي نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

ويدخل النادي الأهلي المركز الثالث وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

من جمال الإسماعيلية لروح أكتوبر 🇪🇬🪖✌️الكورة بتفضل دايمًا لحظة فرحة بتجمعنا ❤️⚽💛 #رسالة_الاهلي pic.twitter.com/cCRRsTiPn1 — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) October 4, 2025

