"سعيد ولكن".. حازم إمام يعلق على تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

لاعب الزمالك يسجل الهدف الأول في تاريخه بالدوري الممتاز (فيديو)

أبدى حازم إمام نجم الزمالك السابق سعادته برؤية لاعب خط الوسط أحمد ربيع لأول مرة أساسيًا مع الفريق خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك يستضيف فريق غزل المحلة عند الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد ربيع سيظهر خلال مباراة الزمالك وغزل المحلة لأول مرة مع الفريق منذ انضمامه له، للاطلاع على تشكيل الزمالك بالكامل.. اضغط هنا

وقال حازم إمام خلال تواجده بالاستديو التحليلي لمباراة الزمالك عبر قناة أون تايم سبورت 1:"سعيد برؤية أحمد ربيع ولكنني كنت أفضل أن يبدأ نبيل عماد (دونجا) ثم يحصل ربيع على فرصة خلال الشوط الثاني".

وأشاد كذلك حازم إمام بتواجد أحمد شريف كأساسي خلال المباراة قائلاً:" هو لاعب جيد جدًا وليس جناحًا بالمعنى الحرفي فهو هداف وعليه التقدم ناحية منطقة جزاء المحلة".

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحمد ربيع خلال الانتقالات الصيفية قادمًا من صفوف البنك الأهلي فيما تعاقد مع أحمد شريف بالانتقالات ذاتها قادمًا من صفوف فاركو.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

