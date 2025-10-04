مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

أول رد من عمر خضر على مشادته الكلامية مع محمد عبدالله قبل هدفه بمرمى تشيلي

كتب : مصراوي

10:48 ص 04/10/2025

عمر خضر ومحمد عبدالله

علق عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب على المشادة الكلامية التي نشبت بينه وزميله بالمنتخب محمد عبدالله باللحظات الأخيرة من عمر مباراة الفريق ومنتخب تشيلي.

نتيجة مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر خطف فوزًا قاتلاً أمام تشيلي بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للشباب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأعاد عمر خضر نشر الصورة التي نشرها محمد عبدالله عبر حسابه بمنصة انستجرام وهو يحتل معه بعد الهدف بوضع "التاج" على رأسه، وذيلها بتعليق:"أخويا".

عمر خضر

منتخب مصر قد حصل على ركلة حرة مباشرة باللحظات الأخيرة من عمر مباراة منتخب تشيلي حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله وكان محمد عبدالله يريد تسديد الكرة وسط مطالبة من عمر خضر بالتسديد لتنشب مشادة كلامية حتى حسمها المدير الفني للمنتخب أسامة نبيه بتسديد عمر خضر للكرة لتسكن الشباك.

عمر خضر محمد عبدالله منتخب مصر للشباب نتيجة مباراة مصر وتشيلي كأس العالم للشباب مباريات كأس العالم للشباب

