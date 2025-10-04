علق عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب على المشادة الكلامية التي نشبت بينه وزميله بالمنتخب محمد عبدالله باللحظات الأخيرة من عمر مباراة الفريق ومنتخب تشيلي.

نتيجة مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر خطف فوزًا قاتلاً أمام تشيلي بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للشباب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأعاد عمر خضر نشر الصورة التي نشرها محمد عبدالله عبر حسابه بمنصة انستجرام وهو يحتل معه بعد الهدف بوضع "التاج" على رأسه، وذيلها بتعليق:"أخويا".

منتخب مصر قد حصل على ركلة حرة مباشرة باللحظات الأخيرة من عمر مباراة منتخب تشيلي حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله وكان محمد عبدالله يريد تسديد الكرة وسط مطالبة من عمر خضر بالتسديد لتنشب مشادة كلامية حتى حسمها المدير الفني للمنتخب أسامة نبيه بتسديد عمر خضر للكرة لتسكن الشباك.

