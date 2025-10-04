ضربة قوية للزمالك قبل مباراة غزل المحلة

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي نقدم متابعة لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره تشيلي في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

ملخص مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب :

وبدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي منتخب تشيلي على الكرة إذ كادوا يتقدموا بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين بعدما وصلت كرة عرضية من يمين الملعب ولكن حولها مهاجم منتخب تشيلي روسيل الذي كان بمنطقة الجزاء دون مراقبة برأسه أعلى المرمى.

وارتكب لاعب منتخب مصر محمد عبدالله خطأ بالدقيقة 5 بوسط الملعب ضد لاعب تشيلي الذي كان يتقدم لبناء هجمة.

شهدت الدقائق التالية محاولات على استيحاء من منتخب مصر للدخول في أجواء المباراة وسط تمركز دفاعي جيد للاعبي منتخب تشيلي.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 11 بطاقة صفراء ضد لاعب منتخب مصر أحمد نايل بعد كرة مشتركة مع لاعب منتخب تشيلي الذي يصل إلى منطقة جزاء منتخب مصر وسط تمركز من خط الدفاع.

ووصلت كرة في الدقيقة 13 للاعب منتخب تشيلي داخل منطقة الجزاء ليسددها ضعيفة بجوار المرمى.

وقاد حامد عبدالله لاعب منتخب مصر هجمة من يسار الملعب إذ فضّل مراوغة مدافعي تشيلي عن التمرير حتى استخلص لاعبو الخصم الكرة منه في الدقيقة 14.

وحصل منتخب مصر في الدقيقة 17 على ركلة ركنية من يمين الملعب نُفذت داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب محمد عبدالله ولكن أمسك بها حارس منتخب تشيلي قبل أن يتوقف اللعب لعلاجه.

وبدأ لاعبو منتخب مصر في الدقائق التالية يسيطرون على الكرة بعض الشيء وسطط خطورة من الجبهة اليمنى التي يبرز بها اللاعب محمد عبدالله ولكن دون أي خطورة فعلية على المرمى.

ووصلت كرة طولية خطرة في الدقيقة 22 للاعب منتخب مصر محمد عبدالله ولكن احتسب الحكم تسلل.

وكاد منتخب مصر يباغت منتخب تشيلي بالدقيقة 23 حين وصلت كرة بينية لمحمد عبدالله داخل منطقة جزاء تشيلي من اللاعب حامد عبدالله ولكنه لم يجيد التحكم بالكرة لتنتهي بركنية التي نُفذت وأبعدها دفاع تشيلي.

موعد مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يلتقي نظيره تشيلي عند الثانية من صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

وتُنقل مباراة مصر وتشيلي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.

تشكيل منتخب مصر لمباراة تشيلي

أحمد وهب، مهاب سامي، معتز محمد، أحمد عابدين، عبدالله بوستنجي، تيبو جبريال، أحمد خالد كباكا، سليم طلب، حامد عبدالله، محمد عبدالله، أحمد نايل.

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.

فرص تأهل منتخب مصر للشباب لثمن نهائي كأس العالم

وتوجد حالة وحيدة لتأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم للشباب وهي الفوز على منتخب اليابان بفارق هدفين وأكثر بجانب خسارة منتخب نيوزيلندا على يد منتخب اليابان بهدفين حال فوز مصر بهدفين.

هنا سيكون ترتيب المجموعة كالتالي:

1) اليابان:9 نقاط

2) مصر: 3 نقاط (-1)

3) نيوزيلندا: 3 نقاط (-2) حال الخسارة بفارق هدفين على يد اليابان

4) تشيلي: 3 نقاط (-2)

اقرا أيضًا:

"مهمة لمصر".. موعد مباراة نيوزيلندا واليابان في كأس العالم للشباب

هل اقترب أهلي طرابلس الليبي من خطف صفقة الزمالك المنتظرة؟.. رد حاسم للمدير الرياضي

فيريرا يتراجع عن قراره ليحل أزمة مباراة غزل المحلة