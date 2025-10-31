مباريات الأمس
"العيون على يوم الأحد".. أول تعليق من فيريرا بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كتب : نهي خورشيد

08:00 م 31/10/2025
  • عرض 5 صورة
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء اقتراب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

ونشر فيريرا عبر حساب على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من التدريبات رفقة مدرب الأحمال مع تعليق:"التدريبات، العيون على يوم الأحد".

ستوري ياينك فيريرا

وعقد حسين لبيب اجتماعاً طارئاً مع جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي، لبحث إمكانية سداد الشرط الجزئي في عقد فيريرا تمهيداً للاستغناء عنه، وذلك حسبما أشار مصدر مقرب إلى موقع مصراوي.

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا، سقط في فخ أمام نظيره البنك الأهلي بهدف لمثله في المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، ليخسر الأبيض فرصة تقليص الفارق مع غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وفي سياق متصل، يستعد الفارس الأبيض لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا الزمالك مدرب الزمالك رحيل فيريرا رحيل مدرب الزمالك الدوري المصري

أخبار

