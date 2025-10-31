"بيتنمر عليه وهما نفس الطول".. شيكابالا يحكي لقطة الشحات مع بيزيرا في مباراة

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء اقتراب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

ونشر فيريرا عبر حساب على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من التدريبات رفقة مدرب الأحمال مع تعليق:"التدريبات، العيون على يوم الأحد".

وعقد حسين لبيب اجتماعاً طارئاً مع جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي، لبحث إمكانية سداد الشرط الجزئي في عقد فيريرا تمهيداً للاستغناء عنه، وذلك حسبما أشار مصدر مقرب إلى موقع مصراوي.

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا، سقط في فخ أمام نظيره البنك الأهلي بهدف لمثله في المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، ليخسر الأبيض فرصة تقليص الفارق مع غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وفي سياق متصل، يستعد الفارس الأبيض لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.