"من صغري بعشقه".. أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي

"بعد جلسة الفجر الطارئة مع جون إدوارد".. حسين لبيب يحسم مصير يانيك فيريرا

شهدت انتخابات النادي الأهلي، المقامة حاليًا بمقر النادي في الجزيرة، حضور أصغر مشجعة للقلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لمولودة ترتدي ثوبًا عليه شعار النادي الأهلي.

وحرص الثنائي سيد عبدالحفيظ وخالد مرتجي، المرشحان لعضوية مجلس إدارة الأهلي، على حمل الطفلة والتقاط صور تذكارية معها.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي تلك الصور، وكتب: "من صغري بعشقه".

اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي



قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني





