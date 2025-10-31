مباريات الأمس
"من صغري بعشقه".. أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي

كتب : هند عواد

04:31 م 31/10/2025
  عرض 4 صورة
  عرض 4 صورة
    سيد عبد الحفيظ مع أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي
  عرض 4 صورة
    خالد مرتجي مع أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي
  عرض 4 صورة
    أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي (1)

شهدت انتخابات النادي الأهلي، المقامة حاليًا بمقر النادي في الجزيرة، حضور أصغر مشجعة للقلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لمولودة ترتدي ثوبًا عليه شعار النادي الأهلي.

وحرص الثنائي سيد عبدالحفيظ وخالد مرتجي، المرشحان لعضوية مجلس إدارة الأهلي، على حمل الطفلة والتقاط صور تذكارية معها.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي تلك الصور، وكتب: "من صغري بعشقه".

بث مباشر انتخابات الأهلي

قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني


أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي انتخابات الأهلي الأهلي

