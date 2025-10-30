منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا يتأهل لنهائي بطولة العالم

واصل نجوم منتخب مصر للناشئين كتابة التاريخ في بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب، بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية على حساب منتخب إسبانيا.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل 12-12، قبل أن ينجح المنتخب المصري في فرض تفوقه خلال الشوط الثاني بفضل تألق الثنائي يوسف عمرو والحارس عبد الملك محمود، ليحسم المباراة بنتيجة 31-28.

وقدم الحارس عبد الملك محمود أداءً لافتًا، حيث تصدى لـ10 تسديدات من أصل 37 بنسبة نجاح بلغت 27%، فيما توج يوسف عمرو بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 6 أهداف تصدر بها قائمة هدافي اللقاء.

ويقود المنتخب المصري مواليد 2008 المدير الفني عماد إبراهيم، الذي قاد الفريق للتأهل إلى النهائي لمواجهة المنتخب الألماني مساء السبت المقبل، بعدما تخطى الأخير نظيره القطري بنتيجة 39-22.