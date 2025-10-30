مباريات الأمس
الزمالك يواجه خماسي الفريق السابق

كتب : هند عواد

11:47 ص 30/10/2025
يواجه الزمالك 5 من لاعبيه السابقين، مساء اليوم الخميس، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم، ضيفا على البنك الأهلي.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، خماسي الزمالك السابق، مصطفى شلبي، مصطفى الزناري، سيد عبدالله نيمار، محمد إبراهيم، وأحمد مدبولي.

وغادر الثنائي مصطفى الزناري ومصطفى شلبي، صفوف الزمالك إلى البنك الأهلي، في الانتقالات الصيفية الماضية، كما تم تفعيل بند الشراء في عقد سيد عبدالله نيمار.

كما يضم البنك الأهلي، ثنائي الزمالك السابق محمد إبراهيم وأحمد مدبولي.

