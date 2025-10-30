مباريات الأمس
لقطة إنسانية من لاعب بتروجيت تجاه مشجع أحد مشجعي الأهلي

كتب : هند عواد

11:03 ص 30/10/2025
    لقطة إنسانة من لاعب بتروجيت تجاه مشجع الأهلي (1)
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت

واسى المحترف الغاني أمادو لاعب بتروجيت، أحد مشجعي النادي الأهلي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل ثوان من نهاية اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.

وتعادل الأهلي مع بتروجيت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقبل نهاية مباراة الأهلي وبتروجيت، توجه أمادو لاعب الأخير، إلى أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتذر له بعد تسديد الكرة تجاهه بالخطأ.

هل يستغل تعثر الأهلي؟.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك في الدوري

"قصص متفوتكش".. هزيمة ليفربول.. هدف مرموش.. وإحباط مدرب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وبتروجيت الغاني أمادو

