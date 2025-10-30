لقطة إنسانية من لاعب بتروجيت تجاه مشجع أحد مشجعي الأهلي

واسى المحترف الغاني أمادو لاعب بتروجيت، أحد مشجعي النادي الأهلي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل ثوان من نهاية اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.

وتعادل الأهلي مع بتروجيت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقبل نهاية مباراة الأهلي وبتروجيت، توجه أمادو لاعب الأخير، إلى أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتذر له بعد تسديد الكرة تجاهه بالخطأ.

