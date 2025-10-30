مباريات الأمس
الموت يفجع لاعب الزمالك السابق

كتب : هند عواد

10:44 ص 30/10/2025
أعلن تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، وفاة والد محمد سعيد حمزة لاعب الأبيض السابق ووالد نجم الفريق السابق، جمال حمزة.

وكتب تامر عبد الحميد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكابتن محمد سعيد حمزة في ذمة الله، والد كابتن جمال حمزة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، البقاء لله يا جمال".

في سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

جمال حمزة الزمالك محمد سعيد حمزة وفاة والد جمال حمزة

