أعلنت حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الجمعة فوز حسين الشحات لاعب الأهلي بجائزة أفضل هدف بالجولة التاسعة من الدوري.

وأشارت حسابات الرابطة، إلى أن الهدف الذي سجله حسين الشحات في مباراة القمة أمام الزمالك فاز بجائزة الأفضل بتصويت الجماهير.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي نجح في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين على حساب الزمالك سجل الأول حسين الشحات فور دقيقتين من مشاركته بديلاً كما تسبب في ركلة الجزاء التي سجل من خلالها فريقه الهدف الثاني عن طريق محمود حسن "تريزيجيه".

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين





تعليق مثير للجدل من رئيس نادي وادي دجلة بعد الفوز على الزمالك رجال وسيدات



من اللائحة.. متى يتم إعلان فوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي ورباعي المجلس بالتزكية؟



