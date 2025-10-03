مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 0
23:00

باراجواي - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

2 1
22:00

فولهام

جميع المباريات

"سكن مرمى الزمالك".. حسين الشحات يفوز بجائزة أفضل هدف بالجولة التاسعة (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي :

09:41 م 03/10/2025
  عرض 6 صورة
  عرض 6 صورة
    حسين الشحات (2)
  عرض 6 صورة
    احتفال حسين الشحات أمام خوان بيزيرا
  عرض 6 صورة
    حسين الشحات
  عرض 6 صورة
    حسين الشحات
  عرض 6 صورة
    شنكار حسين الشحات

أعلنت حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الجمعة فوز حسين الشحات لاعب الأهلي بجائزة أفضل هدف بالجولة التاسعة من الدوري.

وأشارت حسابات الرابطة، إلى أن الهدف الذي سجله حسين الشحات في مباراة القمة أمام الزمالك فاز بجائزة الأفضل بتصويت الجماهير.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي نجح في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين على حساب الزمالك سجل الأول حسين الشحات فور دقيقتين من مشاركته بديلاً كما تسبب في ركلة الجزاء التي سجل من خلالها فريقه الهدف الثاني عن طريق محمود حسن "تريزيجيه".

اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين

تعليق مثير للجدل من رئيس نادي وادي دجلة بعد الفوز على الزمالك رجال وسيدات


من اللائحة.. متى يتم إعلان فوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي ورباعي المجلس بالتزكية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات هدف حسين الشحات في الزمالك رابطة الأندية الأهلي والزمالك نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

