بعد غلق باب الترشح.. الخطيب وحيدًا على مقعد الرئاسة

كتب : نهي خورشيد

07:26 م 03/10/2025
أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، عن إغلاق باب الترشح في السابعة مساء اليوم، بعد استيفاء جميع المرشحين أوراقهم الرسمية.

ومع انتهاء اللجنة من اعتماد أوراق المرشحين واعتماد أوراق محمود الخطيب سيفوز بالتزكية برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي ، بعد عدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسة قائمته على منصب الرئيس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، محمود الخطيب لمقعد الرئيس، ياسين منصور لمقعد نائب الرئيس، خالد مرتجي لمقعد أمانة الصندوق.

العضوية فوق السن

ترشح كل من: طارق قنديل – محمد الغزاوي – محمد الدماطي – محمد الجارحي – سيد عبدالحفيظ – أحمد حسام عوض – حازم هلال – منار سعيد – حسن طنطاوي – أحمد شريف – أحمد مجدي الحيوان.

العضوية تحت السن

تقدم كل من: إبراهيم العامري – رويدا هشام.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لاعتماد أوراق الترشح رسمياً قبل إرسالها إلى اللجنة الإدارية المختصة.

