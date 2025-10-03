فاز فريق سموحة بهدفين نظيفين على ضيفه الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

أهداف مباراة سموحة والإسماعيلي

وسجل هدفي فريق سموحة كلاً من بيب إنسا باجي بالدقيقة (49) وأحمد فوزي بالدقيقة (56).

ترتيب سموحة والإسماعيلي في الدوري

سموحة رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (14) في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فريق الإسماعيلي عند (4) نقاط متذيلاً جدول الترتيب.

