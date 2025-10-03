مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

خيتافي

سموحة يزيد معاناة الإسماعيلي ويفوز عليه بثنائية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

07:07 م 03/10/2025

سموحة يفوز على الإسماعيلي

فاز فريق سموحة بهدفين نظيفين على ضيفه الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

أهداف مباراة سموحة والإسماعيلي

وسجل هدفي فريق سموحة كلاً من بيب إنسا باجي بالدقيقة (49) وأحمد فوزي بالدقيقة (56).

ترتيب سموحة والإسماعيلي في الدوري

سموحة رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (14) في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فريق الإسماعيلي عند (4) نقاط متذيلاً جدول الترتيب.

مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين

الأهلي يكشف حقيقة معاقبة حسين الشحات بعد لقاء الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سموحة ضد الإسماعيلي الإسماعيلي الدوري المصري

