الأهلي يكشف حقيقة معاقبة حسين الشحات بعد لقاء الزمالك

كتب : هند عواد

04:22 م 03/10/2025
كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة معاقبة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد احتفاله أمام البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، في لقاء القمة.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر1: "هناك الكثير من الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها عن الفريق، وحسين الشحات لم يتم توقيع أي عقوبات عليه".

وأضاف: "نعمل على حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات، الأمر مع وليد صلاح الدين، وكذلك أحمد عبد القادر، إذ يتم التحدث مع كل اللاعبين من جانب لجنة التعاقدات لتمديد عقودهم".

