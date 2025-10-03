نجم الزمالك السابق يدافع عن الأهلي: "رقم واحد عالميا ولا يفوز بالحكام"

دافع حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، عن النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اتهامه بالفوز في المباريات والبطولات بمساعدة التحكيم، أمر سخيف.

وقال حمادة عبد اللطيف، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أحب الكلام عن المظلومية، عندما نكون جيدين نفوز والعكس. الأهلي حصل على 45 بطولة دوري، هل الفريق ليس لديه نجوم؟ أن يُقال إن الأهلي يكسب بالتحكيم كلام سخيف".

وأضاف: "الأهلي حصل على 12 دوري أبطال إفريقيا، والزمالك لم يحقق اللقب منذ موسم 2002-2003، وهذا أمر يحزنني. منذ 23 عامًا لم يحصل الزمالك على دوري الأبطال، يعني يوجد زوجان تزوجا وأنجبا طفلًا التحق بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتخرج من الجامعة والزمالك لم يحصل على البطولة".

واختتم: "الأهلي حاليًا رقم واحد محليًا وإفريقيًا وعالميًا، ومن الممكن أن يسقط أحيانًا، لكن أين الحكام؟ هل عندما تعادل مع مودرن وإنبي وغزل المحلة وخسر من بيراميدز، كان ذلك بمساعدة الحكام؟ إذا لم أستطع أن أكسب بطولات، هل أُلقي باللوم على الأهلي؟".

