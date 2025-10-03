باسم مرسي: أرفض رحيل فيريرا وهذه الصفقة هي الأفضل بالزمالك

أكد باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، انتقاله المرتقب إلى أحد الأندية الليبية خلال الفترة المقبلة، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه التام لفكرة رحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض في المرحلة الحالية.

وقال مرسي، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "فيريرا مدرب مميز، والفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن، وأرى أن الحديث عن تغييره في هذا التوقيت غير منطقي، بل يجب منحه الفرصة لتصحيح الأخطاء ودعمه هو وجهازه الفني".

وأضاف: "هناك من يسعى لإبعاد فيريرا وجون إدوارد لأسباب شخصية، لكن المصلحة العامة تقتضي الاستقرار ودعم الفريق في الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، أشاد مرسي بصفقة المهاجم الشاب عمرو ناصر، مؤكدًا أنه من أفضل التدعيمات التي أبرمها الزمالك هذا الموسم، لكنه يحتاج فقط إلى فرصة حقيقية لإثبات قدراته داخل الملعب.

وتابع: "عمرو ناصر مهاجم مميز للغاية، وأعتقد أن منحه دقائق أكثر سيصنع الفارق هجوميًا، خاصة أن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بفارق هدفين".