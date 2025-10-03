مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 0
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

باسم مرسي: أرفض رحيل فيريرا وهذه الصفقة هي الأفضل بالزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

01:07 ص 03/10/2025

باسم مرسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، انتقاله المرتقب إلى أحد الأندية الليبية خلال الفترة المقبلة، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه التام لفكرة رحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض في المرحلة الحالية.

وقال مرسي، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "فيريرا مدرب مميز، والفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن، وأرى أن الحديث عن تغييره في هذا التوقيت غير منطقي، بل يجب منحه الفرصة لتصحيح الأخطاء ودعمه هو وجهازه الفني".

وأضاف: "هناك من يسعى لإبعاد فيريرا وجون إدوارد لأسباب شخصية، لكن المصلحة العامة تقتضي الاستقرار ودعم الفريق في الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، أشاد مرسي بصفقة المهاجم الشاب عمرو ناصر، مؤكدًا أنه من أفضل التدعيمات التي أبرمها الزمالك هذا الموسم، لكنه يحتاج فقط إلى فرصة حقيقية لإثبات قدراته داخل الملعب.

وتابع: "عمرو ناصر مهاجم مميز للغاية، وأعتقد أن منحه دقائق أكثر سيصنع الفارق هجوميًا، خاصة أن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بفارق هدفين".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باسم مرسي الزمالك فيريرا عمرو ناصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
السلع والذهب والشهادات والحكومة.. ماذا يعني خفض المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟ (ملف)